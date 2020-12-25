Москва, , 12:28 — REGNUM Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы с января по октябрь 2020 года вырос на 38,5% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил 25 декабря вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, объём такого экспорта за десять месяцев составил 31,2 млрд долларов. Основные покупатели продукции находятся в Казахстане, США, Белоруссии и Китае.

«Несырьевой неэнергетический экспорт включает в себя промышленный экспорт и экспорт продукции агропромышленного комплекса. За первые десять месяцев 2020 года рост промышленного экспорта столицы составил 40% и достиг объёма в 28,26 млрд долларов, а экспорт продукции АПК вырос на 24,9% с 2,36 до 2,95 млрд долларов», — рассказал заместитель мэра.

Всего московская продукция поставляется в 178 стран. Крупными импортёрами, помимо уже названных стран, являются Германия и Турция.