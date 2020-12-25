Москва, , 12:16 — REGNUM Несколько нефтяных компаний с лицензиями в Саратовской области, которые ранее были на балансе кипрской Ring Oil Holding & Trading ltd Леонида Шнайдермана и управлялись его УК «Корсарнефть», теперь принадлежат ООО «Сигма Энерджи» сына Романа Абрамовича Аркадия Абрамовича.

По данным аналитической системы «Спарк-Интерфакс», речь идёт о компаниях ООО «Армавира», «Энгельс-нафта», «Саратовгеонефть» и «Нефтепоиск», в которых Абрамович приобрёл 100% доли.

Эти структуры владеют лицензиями на углеводородные участки в Саратовской области, такие как, в частности, Тимонинский, Таволожский, Березовский, Больше-Чалыклинские участки и Наумовское месторождение.

Добавим, что в Саратовской области компания Zoltav, которая также принадлежит Аркадию Абрамовичу, владеет Бортовым участком с запасами в 22 млрд куб. м газа и около 1 млн тонн нефти. Также ей принадлежит Западный ГПЗ с переработкой около 7 тыс. б.н.э. в сутки.