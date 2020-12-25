Москва, , 11:50 — REGNUM В 2021 году Россия поставит в Таджикистан 830 тыс. тонн нефтепродуктов на беспошлинной основе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

Таджикистан получит 260 тыс. тонн автомобильного бензина, 310 тыс. тонн дизельного топлива, 40 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, 30 тыс. тонн мазута, 40 тыс. тонн битума, 100 тыс. тонн нефтяного кокса и 50 тыс. тонн сжиженного газа.

На беспошлинной основе в Казахстан поставят 910 тыс. тонн нефтепродуктов, в Армению — 352,4 тыс. тонн, в Абхазию — 86 тыс. тонн, в Киргизию — 1,1 млн тонн, в Южную Осетию — 11,8 тыс. тонн.

Кроме того, Армения получит 2,45 млрд куб. метров беспошлинного природного газа, Южная Осетия — 41,66 млн куб. метров.