Москва, , 12:09 — REGNUM Месячное содержание Renault Logan с коробкой «автомат» (АКП) российскому автовладельцу обойдётся в 20 тыс. рублей. Такие данные получили специалисты аналитического агентства «Автостат» при помощи «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)».

Полученная сумма складывается из затрат на ОСАГО+КАСКО, транспортный налог, топливо, техобслуживание и покупку шин.

Базовая комплектация Renault Logan с 1,6-литровым двигателем производительностью 102 л. с. и АКП стоит 831 тыс. рублей. Один километр пробега такого авто обойдется автовладельцу в 12,1 рублей.

Несмотря на то, что стоимость Logan самая маленькая среди иномарок, имеющих автоматическую коробку передач, тем не менее по затратам на техническое обслуживание и другие расходы машина уступает своим аналогам.

Так, корейская модель KIA Rio с мотором производительностью 100 «лошадей» рабочим объёмом 1,4 л и «автоматом» стоит на 104 тыс. рублей дороже Logan, однако ежемесячные расходы на её эксплуатацию меньше — 17,3 тыс. рублей, а один километр пробега обойдётся в 10,4 рублей.

У более дорогого лифтбека Skoda Rapid (983 тыс. рублей) с двигателем 1,6 л (110 л.с.) стоимость владения за месяц будет равна 18,4 тыс. рублей (1 км — 11,1 рублей).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, российские дилеры в ноябре 2020 года реализовали 4211 автомобилей Logan. Таким образом, эта модель стала самым продаваемым автомобилем Renault.

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