Москва, , 12:06 — REGNUM Российские банки за 11 месяцев 2020 года нарастили свои активы на 16,8%, столь быстрого роста не было с 2014 года. В денежном выражении активы выросли почти на 15 трлн рублей, сообщает 25 декабря РБК со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

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По состоянию на 1 декабря активы банковского сектора составили 103,7 трлн рублей. Рост произошел, как отмечают эксперты, из-за активной выдачи кредитов и вложений в ценные бумаги. В рекордном 2014 году прирост активов составил более 19 трлн рублей (+35%) на фоне валютной переоценки, последовавшей за обвалом рубля.

В этом году валютная переоценка обеспечила более 25% прироста — 4 млрд рублей. Курс рубля по отношению к доллару США снизился с начала года на 22%, уточнил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин назвал уходящий год уникальным для банковского сектора РФ. В условиях экономического спада наблюдался рост и розничного, и корпоративного кредитования. Это произошло благодаря льготным программам государства для ипотеки и бизнеса, снижению ставок и запросу клиентов на реструктуризацию долгов.

Совокупный кредитный портфель российских банков с января по ноябрь включительно увеличился на 7,3 трлн рублей или на 13,6%, следует из данных ЦБ. Реальный рост кредитов за этот период, уточнил Лопатин, составил 5−5,5 трлн рублей, тогда как за весь 2019 год — 4,7 трлн рублей.

Спрос на кредиты со стороны компаний вырос из-за потребности устранения кассовых разрывов, ведь на фоне пандемии сократилась выручка, добавил эксперт.

Выросли вложения банков в ценные бумаги. За 11 месяцев года общий объём таких бумаг на балансе банков стал больше на 3,5 трлн рублей или на 30,1%. Такого не было по меньшей мере с 2008 года.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина отметила, что накопленный буфер капитала обеспечил для большинства крупнейших банков запас прочности. При этом меры господдержки позволили пока не отражать в отчётности ухудшение качества кредитов.