Найроби, , 11:44 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта подписал законопроект О чае 2018 года и поправку к налоговому законодательству 2020 года. Об этом сообщает The Nation.

Первый законопроект предполагает получение фермерами 50% своих доходов от продажи чая в течение 30 дней после аукциона. А поправки к налоговому законодательству нацелены на преодоление последствий пандемии для экономики Кении.

В соответствии с поправками, налог на добавленную стоимость (НДС), сокращенный до 14% в период пандемии, будет возвращен к 16%, поскольку правительство намерено собрать не менее 78 миллиардов кенийских шиллингов (717,3 миллионов долларов США) в период с 1 января по 30 июня 2021 года. Ставка корпоративного налога вернется к 30% с 25%.

Законопроекты были представлены президенту на подпись генеральным прокурором Кеном Огето на короткой церемонии 23 декабря, в которой приняли участие министр сельского хозяйства Питер Мунья, спикер Сената Кен Лусака и лидер большинства в Национальном собрании Амос Кимунья.