Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Жителям Ростовской области, пострадавшим от огненной стихии в сентябре 2020 года, выплатят 600 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Природные пожары, разбушевавшиеся в Каменском и Красносулинском районах, повредили несколько жилых домов. Выплаты в связи с полной утратой имущества первой необходимости получат шесть жителей станций Репная и Замчалово. Погорельцам также окажут единовременную материальную помощь.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в декабре пострадавшим от природных пожаров хуторянам выделили 7,8 млн рублей на покупку жилья. Погорельцы, проживающие на хуторе Муравлёв Каменского района, подтвердили права собственности на уничтоженные огненным штормом дома.

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