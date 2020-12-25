Москва, , 11:40 — REGNUM Вызовом для российских властей стали ускорение инфляции и рост цен на продовольственные товары. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«В IV квартале вызовом стали ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — сказал Решетников.

Он напомнил, что Совфед РФ рассмотрит закон, дающий правительству РФ дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары: «Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что рост цен на основные продукты питания не объясняются пандемией коронавируса, а стал результатом того, что их поставщики предпочитают поставлять их на экспорт, где цены на них резко выросли.

«Вот рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия-то?», — сказал Путин.

Глава государства также перечислил ключевые продукты, на которые выросли цены, и среди них — сахарный песок, мука и подсолнечное масло: «Сахарный песок. Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну, а почему цены-то выросли? А подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия — на 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?».