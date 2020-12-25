Чита, , 11:39 — REGNUM Власти Забайкальского края заявили о том, что сэкономили ещё 32 миллиона рублей и решили направить эти деньги на обслуживание госдолга, сообщает пресс-служба краевого правительства. Как пояснила глава краевого минфина Вера Антропова, речь идёт о получении бюджетного кредита на 1,1 миллиарда рублей под 0,1% годовых. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Хочу еще раз отметить, что мы привлекаем некоммерческие кредиты, а бюджетные. Таким образом, мы экономим средства, которые пойдут на обслуживание госдолга», — пояснила чиновница.

Ранее правительству Забайкальского края удалось сэкономить на расходах по обслуживанию государственного долга, они снизились с 1,5 миллиарда рублей до 1,3 миллиарда рублей. Экономия составила порядка 200 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей.

С текущим уровнем госдолга в 26,9 миллиарда рублей Забайкальский край входит в группу субъектов РФ со средним уровнем долговой устойчивости.

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