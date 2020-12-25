Душанбе, , 11:36 — REGNUM По итогам января—ноября 2020 года товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном составил $300 млн, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает издание Asia-Plus.

За отчетный период объем узбекистанского импорта в Таджикистан составил $225 млн, таджикистанский экспорт в Узбекистан — $75 млн. Душанбе импортирует природный газ, текстиль, минеральные удобрения, пластмассу и другие товары.

Узбекистан закупает в соседней республике первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, ткани и другие товары.

Напомним, за последние четыре года товарооборот между странами увеличился в 30 раз. В 2015 году объем взаимной торговли составлял $12 млн.

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