Москва, , 11:36 — REGNUM Жители России в преддверии Нового года чаще всего покупают электронику, игрушки, товары для обустройства дома и бытовую технику. Об этом сообщили опрошенные ТАСС ритейлеры.

Так, продажи наушников, игровых приставок, фитнес-браслетов и телевизоры на Ozon в декабре выросли на 65% год к году.

Повышенным спросом в последнем месяце 2020 года в «М.Видео» и «Эльдорадо» пользуются смартфоны и планшеты, спрос на них вырос примерно на 40% и 60% соответственно.

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На AliExpress перед Новым годом чаще всего заказывают электронику, особенно смартфоны, игрушки и товары для хобби. В Wildberries спрос на ноутбуки вырос в 3,5 раза, а на планшеты — более чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного «AliExpress Россия» и аналитического агентства ResearchMе, большинство жителей России (75%) планируют потратить в 2020 году не более 5 тыс. рублей на новогодние подарки.

Среди самых распространенных сувениров, которые жители страны собираются дарить на Новый год, — конфеты, чай, кофе, алкогольные напитки, фигурки и новогодние украшения.

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