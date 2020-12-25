Сеул, , 11:35 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали снижение потребительских расходов домохозяйств, состоящих из одного человека, на фоне пандемии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2020 года потребительские расходы домохозяйств, состоящих из одного человека, составили 1,29 млн вон (~$1180), что на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что расходы на транспорт сократились на 37,7%, на образование — на 43,3%, на одежду и обувь — на 24,6%, однако на медицинские маски, напротив, увеличились на 281,5%.

Расходы домохозяйств, состоящих из двух человек, сократились на 5,2%, до 2,83 млн вон (~$2580). Однако расходы на еду и безалкогольные напитки, медицинские услуги и транспорт, напротив, увеличились.

Во втором квартале текущего года потребительские расходы домохозяйств, состоящих из одного человека, сократились ещё на 5,7%. Однако расходы на напитки увеличились на 10,2%, а на продукты питания и проживание — на 4,5%.

С другой стороны, расходы домохозяйств, состоящих из двух или более человек, напротив, увеличились на 2,9%, до 2,84 млн вон (~$2590).