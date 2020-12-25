Москва, , 11:31 — REGNUM Предпринимателей волновал вопрос реализации льготной программы кредитования ФОТ 2.0, однако власти пошли навстречу бизнесу. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Мы проанализировали ход реализации ФОТ 2.0, и обсуждали это с предпринимателями. Их особенно волновали вопросы списания кредитов. Они опасались, что банки оттрактуют это не в их пользу», — сказал Решетников.

По его словам, все подобные вопросы власти «оттрактовали в пользу предпринимателей, соответствующее постановление принято, и коллеги подтвердили, что их запрос удовлетворён».

Решетников напомнил, что Минэкономразвития вело максимально открытую информационную политику и говорило, «к какой дате будут смотреться положения о несокращении»: «Цель программы — поддержать занятость».