Москва, , 11:32 — REGNUM По итогам ноября 2020 года продажи новых машин китайских компаний в РФ составили 5864 единицы, что на 77,5% больше относительно аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Самой популярной китайской машиной в прошлом месяце в России стала модель Chery Tiggo. Объём реализации этого кроссовера достиг 1727 единиц, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 229%. На втором месте среди «китайцев» оказался Geely Coolray. Эту модель предпочли приобрести 957 человек.

Тройку лидеров замыкает Geely Atlas с результатом 654 проданных авто. На четвёртом и пятом местах рейтинга соответственно разместились Haval F7x (457 ед.) и Haval F7 (421 ед.).

Далее идут: Haval H5 (350 ед.), Changan CS35 (246 ед.), Haval H9 (126 ед.), Geely Emgrand X7 (118 ед.) и FAW Besturn X40 (99 ед.).

Напомним, по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), в Китае в ноябре нынешнего года было куплено 2,11 млн новых машин — на 7,8% больше, чем год назад.

Читайте также: Экспорт автомобилей в Китае вырос на 17,4%