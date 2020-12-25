Москва, , 11:24 — REGNUM Пандемия коронавируса, начавшаяся весной 2020 года, подстегнула развитие цифровизации, и в этой связи важен закон о «регуляторных песочницах». Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Пандемия подстегнула развитие цифровизации, поэтому важен закон о «регуляторных песочницах». Это был сложный закон, мы вчера одобрили к нему «закон-спутник», — сказал Решетников.

Он напомнил, что все ключевые решения отражены в едином плане по достижению национальных целей, и они были рассмотрены и поддержаны президентом РФ Владимиром Путиным.