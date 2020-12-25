Иркутск, , 11:22 — REGNUM В январе 2021 года в правительстве Российской Федерации обсудят вопросы ускорения газификации Иркутской области. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак при подведении итогов ежегодного всероссийского конкурса «МедиаТЭК».

»С точки зрения развития единой газоснабжающей системы в Восточной Сибири — мы только в начале пути. У нас есть несколько вариантов, которые рассматриваются на уровне Правительства, министерства энергетики. Ускорение газификации — важный вопрос, стоящий на контроле у президента России. Сразу в начале следующего года мы проведем мероприятие у меня и вместе подумаем и проработаем создание таких условий», — сказал цитирует пресс-служба правительства региона Александра Новака.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев пояснил, что в соответствии с новой энергетической стратегией страны уровень газификации региона к 2035 году должен вырасти на 14,3%, так как в стратегии особое внимание уделено расширению газотранспортной структуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также развитию рынков газомоторного топлива.

Но неразвитая газотранспортная инфраструктура региона не позволяет достичь этих целей. Хотя в области располагается крупнейшее по запасам газа месторождение на востоке России — Ковыктинское. В настоящее время в структуре потребления газа в Иркутской области менее 9%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021−2023 годы Иркутская область отнесена к регионам с наиболее высокими темпами экономического роста. В период до 2023 года экономический рост в субъекте будет базироваться на реализации инвестиционных проектов — вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности.

Крупнейшими из них являются: строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, лиофилизатов и концентратов), разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и другие.

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