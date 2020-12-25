Москва, , 11:20 — REGNUM Правительство РФ ведет отдельную работу по улучшению делового климата в России. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Отдельная работа ведётся по улучшению делового климата. С 2020 года собрали «дорожные карты», уже реализуются четыре из них», — сказал Решетников.

По его словам, закон о защите и поощрении капиталовложений «оказался востребован»: «Подписано 25 соглашений. <…> Будет создано в регионах 23 тысячи рабочих мест».