Москва, , 11:13 — REGNUM Адвокат, партнёр адвокатского бюро «Соколов, Трусов и Партнёры» Елена Станкевич считает одним из наиболее важных событий уходящего 2020 года и нового 2021 года повышение НДФЛ для богатых до 15%.

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"Повышение налога на доходы физических лиц для граждан, имеющих годовой доход в размере 5 млн рублей и более, имело в первую очередь социально-политическое, а не экономическое обоснование. Конечно, бюджет определенные средства от этих дополнительных 2% получит, но они будут направлены, если верить словам главы государства, исключительно на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Но сложно переоценить политическую составляющую: в тяжелый период, когда страна боролась с пандемией коронавируса, снижался курс рубля, росли цены на продукты питания на фоне роста безработицы, решение о введении прогрессивной шкалы налогообложения было призвано несколько сгладить градус социальной напряженности. Основной массе российских граждан продемонстрировали, что «богатые» будут платить все же больший налог, чем «бедные», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Станкевич отметила, что реально богатых людей данное повышение коснется в меньшей степени: они активно пользуются офшорами, да и эти 2% не сильно для них существенны. Пострадает как раз средний класс россиян — квалифицированные и хорошо оплачиваемые специалисты вроде пилотов или моряков, менеджмент компаний среднего звена.

«Впрочем, не стоит исключать и вероятности ступенчатого подхода к повышению налогов. Тогда данная мера может быть пробным шагом на пути к дальнейшему повышению шкалы налогообложения для уже других категорий россиян. Все будет зависеть скорее от экономической и политической обстановки в стране и в мире, и уже на ее основе власть в 2021 году будет принимать решения о повышении налогов или об оставлении их на том уровне, который мы видим сейчас», — заявила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно принятому в 2020 году закону, с 1 января 2021 года доходы более 5 млн рублей будут облагаться по налоговой ставке 15%.