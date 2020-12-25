Москва, , 11:10 — REGNUM Кризис, пришедший в Россию вместе с пандемией коронавируса, не приобрёл системного характера. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«После снижения во втором квартале экономика постепенно восстанавливается. Оценка ВВП — минус 3,8% — как и прогнозировали в августе. Кризис не приобрёл системного характера», — сказал Решетников.

Он отметил «меньший, чем ожидалось», уровень инвестиций, а также назвал важным восстановление потребительского спроса.