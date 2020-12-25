25 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

Смартфон-гонка крупнейших производителей гаджетов это действительно увлекательное шоу. Скорость реакций на технологические вызовы, динамика цен, рекламные презентации – всё это завораживает. И особенно любопытно следить за политической составляющей этой гонки. И с ухмылкой поминать Адама Смита с его «невидимой рукой рынка».

Андрей Ганжа, , 13:31 — REGNUM В 1987 году бывший китайский военный инженер Жень Чженфей создал технологическую компанию Huawei с уставным капиталом в 21 000 юаней (5000 долларов). Сейчас это технологический гигант с общим капиталом в $42,3 миллиарда и почти двумястами тысячами рабочих. А личное состояние Женя приближается к полутора миллиардам долларов.

Huawei Kārlis Dambrāns

По итогам 2019 года Huawei занимает второе место в глобальном рейтинге производителей смартфонов (продажа 240,6 миллиона аппаратов и доля рынка 17,6%), уступая только южнокорейскому Samsung (295,7 миллиона и 21,6%). И сдвинув на третье место американский Apple (191 миллион и 13,9%). Что, естественно, не может устраивать американцев. Которые и придали бизнес-гонке политический окрас.

Открытая борьба против китайцев началась в 2011 году, когда министерство коммерции запретило компании участвовать в проекте по строительству национальной беспроводной сети. Тогда же Huawei подвергается критике и со стороны ее крупнейшего конкурента — компании Cisco. Джон Чемберс, генеральный директор Cisco, заявил, что китайская компания «не всегда играет по правилам» в области защиты интеллектуальной собственности и компьютерной безопасности.

Джон Чемберс

Но «горячая» фаза началась с 2018 года: в феврале руководители шести крупнейших спецслужб США (включая ЦРУ, ФБР, АНБ и внешнюю разведку) заявили сенатскому комитету по разведке, что «не будут советовать американцам пользоваться продуктами или услугами китайского производителя смартфонов Huawei». Потому что «мы глубоко обеспокоены рисками, связанными с тем, что любая компания или организация, подчиненная иностранным правительствам, не разделяющая наших ценностей, может занять влиятельные позиции в наших телекоммуникационных сетях» (Крис Рэй, директор ФБР). А 15 мая президент Трамп фактически объявил войну, подписав распоряжение о введении в стране чрезвычайного положения для защиты национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз и запрете местным компаниям пользоваться оборудованием Huawei. Он имел на это право, поскольку IEEPA (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, 1977 год) позволяет ему регулировать торговлю в ответ на чрезвычайное положение, угрожающее Соединённым Штатам.

В итоге Huawei так и не смог выйти на американский рынок, потерял государственные рынки сбыта в Австралии, Японии, Британии, Бразилии, Индии и других странах. И, что наиболее неприятно для китайцев, потерял поставщиков комплектующих. Например, только в мае 2019-го об отказе в поставке комплектующих заявили полупроводниковые производители Qualcomm и Qorvo, а крупнейший в мире контрактный производитель микросхем TSMC заявил, что компания сохраняет поставки продукции для Huawei, но «оценивает» влияние попадания китайской компании в чёрный список в США.

Война приняла уже и персонализированный характер: в декабре 2018 года, с подачи США, в Канаде была задержана и до сих пор находится под домашним арестом дочь Жень Чженфея и финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Пекин тут же демонстративно арестовал канадцев Майкла Спавора и Майкла Коврига, которые тоже до сих пор находятся в заключении. То есть от «грузов-200» пока Бог миловал, но «заложники» уже есть.

Мэн Ваньчжоу Цитата из видео «Huawei CFO Meng Wanzhou gets bail» (Associated Press)

И вот в этот закипающий котел величавой суверенной походкой входит и Украина…

23 декабря заместитель госсекретаря США Кит Крач сообщил по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, что министерство иностранных дел Украины решило убрать всё оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений. А также напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания «умного города». Отдав предпочтение, кому бы вы думали? Правильно! Конкурирующей с китайцами американской Cisco.

Ну, как тут не вспомнить Волка из чудесного украинского мультфильма «Жил-был пес»: «Шо? Опять?». Ведь это уже было… Министр здравоохранения Степанов поговорил с американским почти послом Кристиной Квин — и посольство сообщает, что Украина отказывается от закупок русской вакцины. Экс-госсекретарь Болтон поговорил с украинской властью — и Украина отказалась от продажи Китаю пакета акций предприятия «Мотор-Сич». После этого Украина ходит по кругу в поисках «цивилизованных антидотов от ковида». А китайцы подождали, подождали — и выкатили Киеву иск на 3,5 миллиарда долларов ущерба в истории с «Мотор-Сич». И вот снова США демонстративно указывают Киеву порядок его «суверенных действий».

Ребята, опомнитесь!!! США за январь — октябрь — это 773 миллиона долларов украинского экспорта товаров и 2371 миллион импорта. Китай — почти 5,5 миллиарда экспорта и более 6,5 миллиарда импорта. Причем экспорт в Поднебесную (а это «живые деньги») растет — плюс 88,1% за 10 месяцев, а поставки за Большую Лужу падают — минус 6,7 процента. Смешно, но при этом отрицательное сальдо в отношениях со Штатами ($1,598 миллиарда) больше, чем с Китаем ($1,138 миллиарда). Ребята, где деньги зарабатывать будете и чем будете наполнять украинский потребительский рынок?

Нет, конечно, США ведут речь о «компенсациях» потерь от сворачивания отношений с Китаем. Для «своих» они уже идут: Конгресс одобрил законопроекты о выделении примерно $700 миллионов для крупных операторов и миллиарда для небольших и сельских провайдеров: «В обмен на отказ от оборудования Huawei». Более того, еще в прошлом году газета The Wall Street Journal сообщила, что должностные лица администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность предоставления «дружественным странам» финансовой помощи для развития сетей связи без использования китайского оборудования.

Мобильные радиопередатчики

В октябре, во время поездки в Бразилию официальные лица Экспортно-импортного банка (EXIM) и правительства США подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы «определить потенциальные возможности» для финансирования до 1 миллиарда долларов. И сразу официальные лица США сообщили журналистам на подписании, что у Бразилии «есть деньги на покупку телекоммуникационного оборудования у конкурентов Huawei».

Скорее всего, к этому вымени пытается присосаться и Украина. Тот же Кит Кратч сообщил, что «средства от Корпорации финансирования международного развития США могут помочь покрыть разницу в цене между компаниями, которые демпингуют, — Huawei, ZTE и другими». В этой фразе следует особое внимание обратить на слово «демпингуют». Похоже, что замгоссекретаря «фрейдовской оговоркой» выдал основную причину американской озабоченности — и это не связь Huawei с Компартией Китая, и даже не угроза персональным данным американцев. Это обычный демпинг, потому что современные китайские гаджеты и телекоммуникационное оборудование дешевле остальных предложений и уже мало уступают им по качеству. И в таких условиях все средства хороши, даже откровенное политическое выламывание той самой «невидимой руки рынка», о которой так много писал Адам Смит.

Что же касается возможных компенсаций Украине, то здесь впору от мультяшного Волка перейти к великому Константину Станиславскому с его «НЕ ВЕРЮ». В рамках визита госсекретаря Болтона очень оживленно обсуждалась американская помощь/компенсация в отношении «Мотор-Сич». Но прошло два года, обсуждения затихли, а Украина остается наедине с китайским иском на три с половиной миллиарда долларов.

Джон Болтон и Петр Порошенко President.gov.ua

Суверенная Украина, без сомнения, имеет право отказывать кому угодно, в том числе и Китаю. Но когда этот отказ происходит по команде (и даже озвучивается не украинскими лидерами), в ущерб собственным интересам и в надежде на «внешние подачки», то это уже не суверенитет. Как бы ни относиться к украинской «Оппозиционной платформе — За жизнь» и ее нынешней «говорящей голове» Ренату Кузьмину, но не согласиться с его тезисом о том, что «отказ Украины от оборудования Huawei по решению США подтверждает колониальный статус нашей страны…», очень трудно. Потому что одним из основных признаков колониального статуса территории является отсутствие возможности принятия самостоятельных экономических решений и тем более — экономического протекционизма (охраны собственных интересов).