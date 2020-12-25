Уфа, , 11:13 — REGNUM Размер дополнительных выплат медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, удвоили в Башкирии. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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Так, врачам за смену будут доплачивать 1400 рублей (вместо 700 рублей), среднему медперсоналу — 700 рублей (ранее выплачивалось 350 рублей), а выплаты младшему медперсоналу составят 300 рублей (вместо 150 рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 24 декабря президент РФ Владимир Путин поручил увеличить в два раза выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом в новогодние дни.

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