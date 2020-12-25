Владикавказ, , 11:05 — REGNUM Федеральное казённое учреждение «Управление федеральных дорог «Кавказ» Росавтодора объявило тендер почти на 13 млрд рублей. В рамках него планируется выбрать подрядчика на участок автодороги Р-217 «Кавказ» в Северной Осетии, передаёт ИА REGNUM.

Работы планируются на участке км 10+500 — км 25+150 в Северной Осетии. Речь идёт о второй и третьей очередях проекта по реконструкции участков автодороги Р-217 «Кавказ» (автодорога М-4 «Дон» — Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджаном и проекте строительства «Обхода Владикавказа»).

Начальная цена тендера составляет 12 724 796 860 рублей при размере аванса в 1%. Потребуется также обеспечение заявки в размере 127 247 968,6 рубля. Профинансируют проект из федерального бюджета. Подрядчик должен завершить работы до 29 ноября 2024 года.

Строительная длина дороги — 12,894 км, в том числе участок нового строительства — 10,593 км, участок реконструкции — 2,301 км.

Итоги тендера подведут после 26 января 2021 года.

Напомним, в середине июля 2020 года Росавтодор сообщил о завершении ряда работ на трассе Р-217 «Кавказ». Было обновлено защитное покрытие на 22 километрах трассы.