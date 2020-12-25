Москва, , 10:52 — REGNUM В России появился верифицированный реестр отраслевых объединений и деловых ассоциаций. В ранжированный список вошли 300 таких организаций.

Реестр подготовлен комитетом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) по Public Affairs и аналитическим департаментом Компании развития общественных связей (КРОС), пишет ТАСС. Вошедшие в список ассоциации сгруппированы по видам экономической деятельности.

«В качестве классификатора был использован государственный стандарт —общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), — пояснили составители реестра. — Мы самостоятельно реконструировали такой классификатор, в результате чего выделили 17 отраслей».

По данным организаций, по формальным признакам в России зарегистрировано около 17 тыс. деловых ассоциаций, союзов и объединений, из них около 4 тыс. зарегистрированы в Москве. Однако Министерство юстиции «никак не регулирует, и даже не регистрирует предмет деятельности таких организаций, все они проходят по единому классу ОКВЭД («94 — Деятельность общественных организаций»), никакой другой уточняющей информации о них не собрано.