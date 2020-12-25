Москва, , 10:52 — REGNUM В России вполне реально снизить уровень бедности в два раза за 10 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующее высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Для этого необходимо развивать частную инициативу, справедливо перераспределять национальное богатство и налоговые поступления. А пособиями и дотациями системно проблему бедности не решить, — сказал Ковригин. — Для борьбы с бедностью государству надо задуматься о перераспределении налогового бремени с косвенных налогов на прямые, которые для бизнеса менее рискованные. Санкционные войны также не добавляют здоровья экономике и наносят удар по инвестиционному климату».

Как полагает Ковригин, первыми шагами в борьбе с бедностью, кроме помощи жителям РФ с низкими доходами, должна стать поддержка частной инициативы.

«Можно подумать о полном освобождении от налогов начинающих предпринимателей. Хорошим способом борьбы с бедностью может стать введение налогового вычета в размере прожиточного минимума, то есть освободить граждан с доходом, равным МРОТ, от уплаты налогов», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что уровень бедности в России к 2030 году должен снизиться почти в два раза по сравнению с 2017 годом.

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