Самара, , 10:54 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых подержанных автомобилей на вторичном авторынке Самары за период с января по ноябрь 2020 года составили специалисты портала «Цена Авто».

Возглавил рейтинг внедорожник Chevrolet Niva. Причём Самара стала единственным городом-миллионником в России, где лидирует по продажам модель сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). За одиннадцать месяцев 2020 года на вторичном авторынке Самары было продано 1058 машин с пробегом.

На втором месте рейтинга оказалась модель KIA Rio, которую за отчетный период приобрели 1022 человека. На третьем месте на вторичном рынке Самары разместилась модель Lada 2190 («Гранта», седан). Её предпочли приобрести 1008 покупателей.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга оказались Lada 2170 («Приора») (972 шт.) и Hyundai Solaris (789 ед.).

Кроме того, в рейтинг самых продаваемых подержанных автомобилей в Самаре по итогам января — ноября 2020 года также вошли: Ford Focus (654 ед.), Lada 2114 (648 ед.), Renault Logan (581 ед.), Lada 4×4 (561 ед.) и Toyota RAV4 (517 ед.).

Всего в Самаре за одиннадцать месяцев было перепродано 32 943 авто с пробегом, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, KIA Rio стала самой продаваемой подержанной моделью авто в Нижнем Новгороде по итогам января — ноября 2020 года.

Читайте также: Средневзвешенная цена подержанного авто в России выросла на 10%