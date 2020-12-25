Москва, , 10:46 — REGNUM Конкурсный управляющий банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность», который лишился лицензии три года назад, потребовал привлечь к ответу за убытки почти на 1,7 млрд рублей бывших топ-менеджеров организации. Соответствующее заявление уже подано в арбитраж Москвы и будет рассмотрено в рамках банкротного дела, передаёт ИА REGNUM.

Если суд удовлетворит заявление управляющего в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», то семи бывшим топ-менеджерам предстоит выплатить 1 696 876 526,57 рубля убытков. В числе ответчиков — акционер и председатель правления Марина Беспалова с долей 4,2%, акционер и член правления Светлана Гончаренко с долей 9,9%, Дмитрий Жуков — 9,7%, а также ряд других членов правления и совета директоров.

Напомним, лицензии банк, созданный в 1991 году, лишился 15 декабря 2017 года. Среди причин Центробанк РФ называл агрессивное привлечение денег от населения и их размещение «в активы неудовлетворительного качества». К моменту отзыва лицензии АО по размеру активов было на 185-м месте в РФ.

На начало ноября 2020 года «Соладирность» задолжала 1 441 кредитору 9 958 283 000 рублей.