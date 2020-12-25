Воронеж, , 10:44 — REGNUM Бюджет Воронежской области на 2021 год утверждён во втором, окончательном чтении на заседании Воронежской областной думы 24 декабря, сообщили в пресс-службе облдумы.

Вице-спикер облдумы, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков сообщил, что после первого чтения в проект бюджета был внесен ряд поправок, в частности, увеличены ассигнования по ряду направлений. В том числе 68,1 млн рублей будут направлены департаменту государственного регулирования тарифов для компенсации из облбюджета выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в связи с установлением для населения льготного тарифа на тепло и горячую воду.

В результате бюджет был принят со следующими параметрами: доходы Воронежской области на 2021 год запланированы в сумме более 131,6 млрд рублей, расходы — более 135 млрд рублей.

«Дефицит 3,4 млрд является техническим и имеет источники погашения. Они также предусмотрены в бюджете», — прокомментировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Бюджет Воронежской области на 2020 год был утверждён прогнозируемыми с доходами в 111,2 млрд рублей, расходами в сумме 118,9 млрд рублей.