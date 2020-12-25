Сеул, , 10:46 — REGNUM В Мексике намерены увеличить квоту на ввоз холоднокатаной стали из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и посольства Южной Кореи в Мексике.

По их словам, министерство экономики Мексики приняло решение увеличить квоту на ввоз холоднокатаной стали из Южной Кореи с 548 тыс. тон в 2019 году до 662 тыс. тон в 2023 году.

Известно, что данное решение было принято после поездки замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Гона в Центральную и Южную Америку в октябре 2020 года.

Мексика — крупнейший партнёр Южной Кореи в Латинской Америке, на рынок которого вышли порядка 400 южнокорейских компаний.