Владивосток, , 10:37 — REGNUM В Приморье зарегистрировано 85 тыс. бизнесменов, которые в 2020 году трудоустроили уже 276 тыс. человек. За десять лет приморский бизнес должен создать в крае 340 тыс. рабочих мест — такую задачу ставит нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Подводя итоги 2020 года, министр экономического развития края Наталья Набойченко сказала, что начали работу 8,7 тыс. новых предприятий и официально зарегистрировались более 8 тыс. самозанятых.

«Этот год был непростым, но совместными усилиями бизнеса и власти удалось сделать очень многое. Для 33,8 тысячи предпринимателей, которые работают в пострадавших от эпидемии отраслях экономики, снизили ставки по налогам. В региональном центре «Мой бизнес» более 3,8 тысячи предпринимателей и самозанятых получили комплексную и индивидуальную поддержку. Фонд развития Приморья выдал свыше 280 займов, а региональный гарантийный фонд, приходя на помощь бизнесу, предоставил поручительств на 1,5 миллиарда рублей», — пояснила Наталья Набойченко.

Также в этом году удалось создать девять успешных региональных практик: фестивали для поддержки местных производителей «Сделано в Приморье», «Приморский старт» — проект для поддержки разработчиков и стартапов. Развитию социального предпринимательства и частного дошкольного образования, в свою очередь, способствуют проект «Бизнес для развития детства», а подготовке качественных кадров для сферы гастрономии — «Кадры для бизнеса. Рестораны».

Предложением по бесплатной регистрации своего дела в центрах «Мой бизнес» успешно воспользовались более 600 приморских предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, «созидательное разрушение», которое имело место в 2020 году, еще не закончилось, и поэтому 2021 год будет тяжелым, заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что большинство предпринимателей смогли адаптироваться к последствиям пандемии.