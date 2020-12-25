Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Стоимость Jeep Wrangler Sahara 4xe в базовой комплектации на североамериканском авторынке составит 47 995 долларов (около 3,6 млн рублей). Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Версия внедорожника 4xe под наименованием Rubicon будет доступна от 51 695 долларов США (около 3,9 млн рублей). Американские автолюбители также смогут воспользоваться федеральным налоговым кредитом в сумме 7,5 тыс. долларов, плюс покупатели могут рассчитывать на различные местные программы.

В итоге версии Sahara и Rubicon не сильно превзойдут по цене свои базовые варианты, которые стоят соответственно 39 505 (около 3 млн рублей) и 42 390 долларов (около 3,2 млн рублей).

Гибридный агрегат вседорожников включает в себя двухлитровый турбированный двигатель внутреннего сгорания и два электромотора. Общая мощность агрегата равна 375 «лошадей» (637 Нм).

Напомним, производство новой гибридной модификации Jeep Wrangler 4xe осуществляется на заводе в американском штате Огайо в две смены. Над машиной работают более чем 3200 рабочих.

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