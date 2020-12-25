Владикавказ, , 10:25 — REGNUM Прожиточный минимум пенсионера в Северной Осетии будет увеличен до 9100 рублей. Такое решение было принято депутатами парламента региона на заключительной сессии законодательного органа в 2020 году.

Отметим, что ранее в РСО-Алании уже была принята на законодательном уровне величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Её сумма составляла 8455 рублей. Однако в связи с принятой на федеральном уровне прогнозной величиной этого показателя для российских пенсионеров в размере 10 022 рубля депутаты парламента республики пересмотрели эту сумму в сторону увеличения.

«В соответствии с обновленными данными Минэкономразвития России, прогнозная величина прожиточного минимума пенсионеров по стране на 2021 год стала составлять 10 тысяч 22 рубля. В связи с изложенным произведен новый расчет с учетом коэффициента роста. Таким образом, величина прожиточного минимума на 2021 год в целях установления социальных доплат в республике составит 9100 рублей», — цитирует главу минтруда Бориса Хубаева портал «15-й регион».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии прожиточный минимум пенсионера на 2021 год составит 10 198 рублей, в Ингушетии — 9020 рублей.

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