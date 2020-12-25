Ижевск, , 10:21 — REGNUM В 2021 году на создание и модернизацию инфраструктуры в сфере здравоохранения Удмуртии будет направлено более 2 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на сессии Госсовета.

Так, планируется оснастить оборудованием сосудистый центр и шесть сосудистых отделений в городах региона, закупить два аппарата МРТ (магнитно-резонансная томография), переоснастить 22 районные больницы 47 аппаратами для рентгенографии, флюорографии и маммографии.

Кроме того, начнется строительство детских поликлиник в Воткинске и Можге со сроком сдачи в 2022 году. Будет заменен один ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) и две врачебные амбулатории. Около 5 тыс. рабочих мест в медучреждениях будут автоматизированы, планируется закупка 151 единицы оборудования для проведения телемедицинских консультаций.

В марте следующего года в Ижевске откроется Центр ядерной медицины ПЭТ/КТ. Продолжится строительство Республиканской клинической туберкулезной больницы со стационаром для взрослых и детей, сдача которой намечена на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным портала «Национальные проекты в Удмуртской республике», в 2020 году бюджет нацпроекта «Здравоохранение» составил 2,1 млрд рублей.