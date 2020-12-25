Абуджа, , 10:21 — REGNUM Кения стала восьмой из 10 стран к югу от Сахары с самым высоким числом людей, живущих в условиях крайней нищеты. Первое место в рейтинге заняла Нигерия. Об этом сообщает The nation со ссылкой на доклад Всемирного банка.

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В докладе отмечается, что следующие строчки рейтинга заняли ДР Конго, Эфиопия, Танзания, Мадагаскар, Мозамбик и Уганда.

«Сегодня наибольшее число людей, живущих в крайней нищете, сосредоточено в странах Африки к югу от Сахары», — говорится в докладе Всемирного банка.

Самой пагубной формой бедности, признанной в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР) Всемирного банка, является крайняя нищета. Она определяется как жизнь менее чем на $1,9 в день и не зависит от того, где живет человек.

В докладе Всемирного банка говорится, что экономические последствия пандемии, возможно, привели ещё более 100 миллионов человек во всем мире к жизни в крайней нищете. В период пандемии произошло первое значительное увеличение этого показателя за последние десятилетия, отметили эксперты.

Искоренение крайней нищеты в мире планировалось достичь к 2030 году. Во Всемирном банке отметили, что в 2015 году, когда были приняты ЦУР, эта цель казалась амбициозной, но вполне достижимой. Однако, по прогнозам экспертов, результат не будет достигнут. Даже при достаточно оптимистичных сценариях, разработанных до пандемии, во Всемирном банке утверждали, что к 2030 году 6,1% населения планеты, скорее всего, все еще будет жить в условиях крайней нищеты.