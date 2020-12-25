Москва, , 10:16 — REGNUM В ноябре 2020 года чаще всего российские автолюбители покупали новые китайские легковые автомобили в Москве. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период столичные дилеры реализовали 699 новых машин китайских марок. Это на 103,79% больше, чем год назад.

На втором месте по числу реализованных машин китайских марок находится Московская область. Здесь в ноябре 2020 года было реализовано 520 китайских авто. Здесь рост составил 52,05% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург (368 ед.; +79,51%).

На четвёртом и пятом местах соответственно Краснодарский край (313 ед.; +179,46%) и Челябинская область (266 ед.; +182,98).

Напомним, в ноябре нынешнего года продажи новых автомобилей китайских марок в России составили 5864 единицы — на 77,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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