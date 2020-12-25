Уфа, , 10:25 — REGNUM 143 новых проекта с общим объёмом инвестиций около 310 млрд рублей рассмотрели в Башкирии в 2020 году. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на онлайн-совещании в формате «Инвестчас», на котором подвели итоги работы Инвестиционного комитета республики в текущем году.

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По его словам, всего с 2018 года инвестиционному комитету региона были представлены 296 проектов на общую сумму порядка 670 млрд рублей. И больше половины из них являются инициативами в сфере сельского хозяйства и промышленности.

Муратов также отметил, что Башкирия в текущем году стала лучшим субъектом РФ по качеству оценки регулирующего воздействия: федеральный рейтинг был сформирован Минэкономразвития РФ. Его лидерами стали восемь субъектов РФ, в которых были обеспечены прозрачность процессов нормотворчества, совершенствование правовой базы, регулирующей экономическую деятельность, высокая предпринимательская оценка регулирующего воздействия.

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