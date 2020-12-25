Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM Заброшенную больницу скорой помощи в Екатеринбурге восстановят на условиях государственно-частного партнёрства. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своей статье.

По словам чиновника, он лично ведёт переговоры с потенциальными инвесторами. На базе заброшенного здания создадут учреждение на 1000 коек, где смогут оказывать все виды медицинской помощи.

«Аналог — известный институт Склифосовского в Москве», — написал глава региона в статье для «Областной газеты».

Также больницу оснастят всем оборудованием для работы в условиях эпидемий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге намерены создать новый инфекционный стационар на 270 коек.

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