Москва, , 10:02 — REGNUM Одним из самых интересных экспериментов этого года стало пилотное тестирование цифрового юаня в Китае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил профессор РЭШ Константин Егоров, подводя итоги 2020 года.

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«Большинство центральных банков мира, включая Банк России, уже активно продумывают выпуск своих цифровых валют, — сказал Егоров. — Китай в этом вопросе является пионером, и результаты его пилотного проекта во многом определят будущее платежных систем во всем мире. А то, как цифровые валюты будут устроены и введены, окажет кардинальное влияние не только на банки, которые сейчас занимают практически монопольное положение в системе электронных платежей, но и на рядовых потребителей, которые этими платежами пользуются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году спрос на китайские активы серьезно увеличился, так как Китай, по мнению многих, справился с пандемией лучше, чем США.

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