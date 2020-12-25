Улан-Удэ, , 09:58 — REGNUM Бурятстат обнародовал данные об уровне средней заработной платы, сложившейся в республике с января по октябрь 2020 года. Они свидетельствуют о том, что жители региона получают меньше всех в Дальневосточном федеральном округе — чуть больше 40 тысяч.

«Лидером по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2019 году в Дальневосточном федеральном округе стал Чукотский автономный округ (107 107 рублей). Уровень заработной платы в данном регионе был выше в 1,9 раза, чем по округу в целом. Наиболее низкий уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы отмечен в Бурятии — 69,3% к среднему уровню по округу», — говорится в сообщении статистиков.

Самый высокий уровень зарплаты в Бурятии отмечен в компаниях по добыче полезных ископаемых — 74 725 рублей. Наименьшая зарплата — у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 20 730 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за январь — сентябрь 2020 года средняя номинальная зарплата в РФ выросла на 5,6%.

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