Москва, , 09:57 — REGNUM Темпы роста валового внутреннего продукта России в 2021 году составят 2−3% при цене на нефть от $50 за баррель, заявил 25 декабря в эфире телеканала «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф.

«Прогноз, от которого мы исходим — темпы роста ВВП между 2 и 3 (процентами), нефть, что является ключевым параметром, — за 50 ($ за баррель), рубль укрепляется», — сказал Греф.

По его словам, экономическая ситуация в России 2021 году должна быть более оптимистичной, чем в текущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что падение платежеспособного спроса не позволит экономике РФ быстро восстановиться до уровня начала 2020 года.

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