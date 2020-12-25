Уфа, , 10:03 — REGNUM Ключи от 13 легковых автомобилей «Лада» вручил глава Башкирии Радий Хабиров главным врачам республиканских медучреждений. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что новые автомобили были приобретены за счёт бюджета региона. Так, 11 автомобилей на базе «Лада Ларгус» были переданы в детские поликлиники и больницы г. Уфы, Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также городские больницы Нефтекамска и Октябрьского. На них медицинские работники будут доставлять биоматериал в лаборатории и оказывать неотложную медицинскую и первичную медико-санитарную помощь.

Две машины на базе «Лада Веста» будут использоваться для выездных патронажных бригад паллиативной медицинской помощи. Они были переданы в Республиканскую детскую клиническую больницу и больницу № 2 г. Серлитамака.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медработникам РКБ имени Куватова была также передана передвижная поликлиника на базе «КАМАЗа».

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