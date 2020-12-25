Нальчик, , 09:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии принят во втором окончательном чтении бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. За основной экономический документ региона проголосовали накануне, 24 декабря, депутаты парламента.

Основные параметры бюджета на 2021 год таковы: доходы составят около 43,6 млрд рублей, расходы — около 44,8 млрд рублей. Таким образом сложится дефицит в сумме почти 1,1 млрд рублей.

Глава субъекта Казбек Коков прокомментировал миллиардный дефицит в бюджете тем, что его основная часть пойдет на погашение госдолга республики.

«Из этого миллиарда 870 миллионов пойдет опять на погашение государственного долга. Если вы помните 2018 год — это 12 миллиардов рублей, 2020 год заканчиваем с 8 миллиардами обязательств. И мы обеспечиваем все соглашения с минфином, везде проходим. Я уверен, наше правительство сработает эффективно, мы и в 21 году не увеличим этот госдолг», — заявил Коков в ходе сессии парламента.