Москва, , 09:36 — REGNUM России считает диапазон цены нефти от $45 до $55 за баррель наиболее оптимальным для восстановления добычи нефти в стране, заявил 25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45−55 долларов за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу», — сказал он журналистам, добавив, что добычу «восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря вице-премьер РФ Александр Новак и иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане обсудили в ходе переговоров сотрудничество в нефтяной сфере. Вице-премьер оценил развитие российско-иранского сотрудничества как успешное.

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