Москва, , 09:35 — REGNUM Почти все автомобили японской марки Lexus, представленные в России, подорожали в декабре на 40 — 250 тыс. рублей или на 1,2 — 4,9% по сравнению с прежней стоимостью. Об этом 25 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Меньше всего подорожал кроссовер Lexus NX 200. Стоимость модели выросла на 40 — 60 тыс. рублей. Диапазон цен на Lexus NX 200 на данный момент составляет от 2 690 000 до 3 349 000 рублей.

Также подорожали почти все модификации кроссовера RX. Они стали дороже на 119 000 — 229 000 рублей. При этом самое большое подорожание зафиксировано у модели LC500 — на 250 тыс. рублей.

Теперь модели премиального бренда в России продаются по следующим ценам:

Lexus ES — от 2 590 000 до 4 717 000 рублей;

Lexus GX460 — от 5 181 000 до 5 711 000 рублей;

Lexus LX450d — от 6 798 000 до 7 080 000 рублей;

Lexus LX570 — от 7 094 000 до 8 398 000 рублей;

Lexus NX — от 2 690 000 до 4 486 000 рублей;

Lexus RX — от 3 688 000 до 6 212 000 рублей;

Lexus UX — от 2 612 000 до 4 086 000 рублей.

Напомним, с января по ноябрь 2020 года на авторынке России было продано 18 187 машин Lexus — на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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