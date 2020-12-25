Ташкент, , 09:21 — REGNUM Ведомства Узбекистана и России подписали документы по упрощению процедур организованного выезда трудовых мигрантов из республики в РФ. Об этом 25 декабря сообщает агентство «Дуне» при МИД Узбекистана.

Так, соглашение подписано между агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД России.

«Цель подписания документов — упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что документы позволят открыть фронт-офисы миграционных центров в Узбекистане, что позволит гражданам республики сэкономить время и расходы при оформлении документов, которые необходимы для получения разрешения на работу в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Узбекистан запросил порядка одного миллиона доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V», которой в первую очередь должны прививаться трудовые мигранты, собирающиеся ехать на работу в Россию.

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