Пекин, , 09:15 — REGNUM В дилерские салоны в Китае поступили новые кроссоверы Changan UNI-K с оснащением, как у премиального кроссовера BMW X3. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Официально китайская компания не объявляла о старте продаж новинки. По предварительной информации, кроссоверы Changan UNI-K поступили дилерам в качестве рекламных прототипов.

Представлен новый кроссовер был на выставке в Гуанчжоу в ноябре текущего года. UNI-K станет конкурентом японскому кроссоверу Mazda CX-5.

Внутри нового кроссовера UNI-K установлена цифровая приборная панель, узкий блок управления климатической установки и дополнительный сенсорный дисплей.

В качестве силовой установки у новинки двухлитровый турбомотор производительностью 233 л. с., который идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом». При этом полноприводную модель можно приобрести за дополнительную плату.

Ранее стало известно, что китайская компания Changan планирует привезти в 2021 году в Россию новый кроссовер UNI-K.

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