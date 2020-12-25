Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Национальная служба статистики Грузии (Грузстат) перешла на новую методику подсчета безработных. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

«Самозанятые лица, которые не ориентированы на рынок и производят сельскохозяйственную продукцию в основном (более 50%) для собственного потребления, больше не будут считаться самозанятыми» — отметили в пресс-службе.

В Грузстате сообщили, что таких жителей в зависимости от того, пытаются они найти работу или нет, будут относить к безработным или к лицам, которые не относятся к рабочей силе.

«Как показывает мировая практика, введение новых стандартов приведет к увеличению уровня безработицы и снижению уровня занятости», — говорится в сообщении.

Ранее опубликованные данные по безработице, начиная с 2010 года, в ведомстве пообещали пересчитать и опубликовать 28 декабря.

Стоит отметить, что новая статистика расчета уровня безработицы была разработана в Международной организации труда (МОТ). Ее начали внедрять с 2018 года. Предыдущие стандарты подсчета были приняты МОТ в 1982 году.