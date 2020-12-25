Самара, , 09:16 — REGNUM Индексировать зарплаты чиновникам отказался глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 24 декабря во время большого интервью с журналистами.

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По его словам, с 1 января 2021 года на 5,5% будут проиндексированы зарплаты работников учреждений, категории которых не отнесены к Указам президента России 2012 года. Кроме этого, будут проиндексированы некоторые социальные выплаты на 3,6%, а пенсии на 6,3%.

Азаров подчеркнул, что индексировать зарплаты чиновников не планируется. Ведь сейчас большинству жителей региона очень непросто, поэтому повышать зарплату чиновникам руководство области не будет, подчеркнул он.

Отмечается, что эти средства будут направлены на социальные нужды, здравоохранение, и другие необходимые всему обществу цели.

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