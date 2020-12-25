Москва, , 08:51 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых в России подержанных машин класса люкс по итогам ноября 2020 года обнародован агентством «Автостат».

Возглавил рейтинг Mercedes-Benz Maybach S-Class, чьи продажи в ноябре в РФ составили 63 единицы. Таким образом, доля этой модели на рынке люксовых машин в стране составила 34%.

На втором месте разместились модели марки Bentley. За месяц обладателями этих автомобилей стал 53 российских автолюбителя. Тройку лидеров замыкают автомобили бренда Maserati с показателем 27 проданных автомобилей.

Далее идут марки: Rolls-Royce (26 ед.), Aston Martin (9), Lamborghini (4) и Ferrari (4). Отмечается, что в ноябре продажи Aston Martin выросли в три раза.

Напомним, в ноябре 2020 года на авторынке России было продано 186 подержанных автомобилей класса люкс, что на 9% больше, чем год назад.

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