Самара, , 08:47 — REGNUM Самарская область продолжает удерживать лидерские позиции по государственно-частному партнерству (ГЧП). Об этом он сообщил 24 декабря во время большого интервью с журналистами.

По его словам, в регионе продолжается реализация национальных проектов, несмотря на текущую обстановку. Сейчас в области реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые будут определять развитие региона на десятилетия вперед.

Азаров отметил, что самым крупным в сфере государственно-частного партнерства является мост через Волгу. На реализацию этого проекта руководство региона никогда бы не нашло средств, если бы не были привлечены инвесторы и не была бы выстроена модель ГЧП.

Вот уже на протяжении трех лет область по этому показателю занимает лидирующие позиции, а по результатам прошлого года регион стал абсолютным лидерам, подчеркнул он.

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