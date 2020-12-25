Магадан, Магаданская область, , 08:39 — REGNUM Рыбодобывающие компании Магаданской области на 22 декабря освоили 57 076,24 тонны водных биоресурсов — это 93% от общих квотируемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Охотского территориального управления Росрыболовства.

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Всего было выделено 61 062,273 тонн квотируемых биоресурсов. На добыче были заняты восемь компаний на 23 судах. Основные орудия добычи — тралы, ловушки.

Рыбодобывающие предприятия Колымы добыли 33 079,709 тонны минтая, 15 882,098 тонны сельди тихоокеанской, 491,753 тонны трески, 2281,956 тонны краба-стригуна опилио, 271,177 тонны краба синего, 177,412 тонны краба равношипого, 436,477 тонны краба камчатского, 2351,428 тонны креветки северной и 1909,475 тонны трубача.

На конец 2020 года вылов «неОДУемых» (допустимый улов которых не устанавливается), составляет 2705,2153 тонны. Добыто 313,645 тонны наваги, 10,2 тонны мойвы, 9,84 тонны окуня морского, 6,213 тонны корюшки и 1,115 тонны трески.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Роскачества развеяли бытующее среди потребителей мнение о том, что консервированная рыба в стеклянной банке более уязвима, так как из-за воздействия света в консервах якобы окисляются полезные жиры. Как оказалось, это не так.